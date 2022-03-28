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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

28.03.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da seçim tarihi resmen açıklandı! Herkesin merakla beklediği ve adayların yarışa gireceği seçim tarihi netleşti. İşte detaylar...

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu"


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Galatasaray Futbol Kulübü
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