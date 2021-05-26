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Galatasaray’da seçim tarihi ne zaman? İşte başkanlık adayları...

26.05.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Kulübü başkanlık seçiminin yapılacağı tarih ve saat belli oldu. Taraftarlar ve futbolseverler Galatasaray'ın başkanlık seçim tarihini ve başkanlık adaylarını merak ediyordu. Peki Galatasaray’da seçim tarihi ne zaman? İşte başkanlık adayları...

Galatasaray’da seçim tarihi ne zaman? İşte başkanlık adayları...

Galatasaray Kulübü başkanlık seçiminin yapılacağı tarih ve saat sonunda belli oldu. Futbolseverler Galatasaray'ın başkanlık seçimi ne zaman ve başkanlık adayları kimler sorularını merak edip araştırmaya koyulmuştu. Peki Galatasaray’da seçim tarihi ne zaman?

GALATASARAY'DA SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Galatasaray Kulübü tarafından yapılmış olan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır." ifadeleri bulunuyor.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'da şimdiye dek adaylığını açıklamış olan dört başkan adayı bulunuyor. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi adaylıklarını şmidiye dek açıklayan isimlerden oldu. Çok daha önce adaylığını açıklamış olan diğer bir isim Tuncer Hunca ise adaylık kararından vazgeçti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise yine daha önce yapmış olduğu açıklamada başkanlık için aday olmayacağını belirtmişti.

İddialara göre Galatasaray’da eski yönetimlerde görev almış olan Yiğit Şardan’ın da başkanlık için aday olacağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Galatasaray Futbol Kulübü
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