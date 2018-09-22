Galatasaray'da şok gelişme! Yıldız isim kadroda yok

Galatasaray'a Selçuk İnan'dan kötü haber... Galatasaray'da Selçuk İnan, sakatlığı sebebiyle Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı.
Galatasaray’ın Akhisarspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
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