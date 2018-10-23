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Galatasaray'da Serdar Aziz Schalke maçında oynamayacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculardan Sinan Gümüş Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Serdar Aziz Schalke maçında oynamayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Schalke karşılaşması öncesinde birçok konuya açıklık getirdi.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

KADRODA YOKLAR

"Serdar, Emre, Henry, Fernando ve Feghouli maç kadrosunda yok. Takıma sakatlar ordusu diyebiliriz. Sakatlar ordusu dediğimiz gruba ordu diyorsak, başından da kumandan varsa. Geriye cephane kalıyor. 50 bin de yarın cephane varsa hala savaşabiliriz demektir."

SCHALKE'Yİ ÜMİT HOCA İZLEDİ

"Schalke, Ümit Hoca tarafından izlendi. Benim de izlediğim analiz sonunda vardığım sonuç şu. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Alman ligindeki sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. Schalke o tablonun üst yerlerinde olacak bir takım."

KÖTÜ DEVAM EDECEK ANLAMINA GELMEZ

"Genç antrenörleriyle iyi maçlar oynadılar. Sezona kötü başlamış olabilirler ama kötü devam edecek anlamına gelmez. 1 puan alsaydık Porto'dan niye 3 değil diye hayıflanacakken 1 puan bile alamadık. Taraftarlarımız sabırla hiçbir saniye yanımızdan ayrılmamalılar. Taraftarımıza ihtiyacımız olduğu maçlardan biri. Her hatayı hoş gören bir atmosfere ihtiyacımız var. Çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz."

"Gülüyorsam ben neşeliyimdir. Saha kenarındaki o resmimiz kafaya nakşedildiği için... Benim güldüğüm, eğlendiğim anlar da var. İnşallah onları da koyarlar. Ben dahil hiçbir Galatasaraylının gülmemesi için bir sebep yok. Lideriz, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Oyunun 40. dakikasından itibaren hiçbir hamleniz yok. Devre arası oyuncularıma şunu söyledim. Oyun sanki 11'e 10 oynanıyor. Oyuncularımda öyle bir efekt yarattı bu durum. Sakatlanıp yalnız bırakacağım diye düşündü sanırım oyuncularım."

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