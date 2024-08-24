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Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi! 1 milyon Euro'yu reddetti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.08.2024 09:51
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Galatasaray'da geleceği belirsiz olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergi Oliveira'nın durumu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk'un kadro planları arasında yer almayan Portekizli futbolcu ile görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi! 1 milyon Euro'yu reddetti!
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor. Transfer limitlerini genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

OLİVEİRA ÇIKMAZI

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Takımdan gönderilmek istenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.

Okan Buruk'un kadro planlarında yer almayan Portekizli futbolcu ile görüşmeler sürüyor.

Portekizli oyuncunun ayrılmak istemediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İstanbul'da mutlu olduğu belirtilen 32 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET

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Geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadro dışı kalan Sergio Oliveira, daha sonra affedilerek takıma geri dönmüştü.

Bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan ve kadroda düşünülmeyen Oliveira, yönetimle sözleşme feshi konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti.

Sarı-kırmızılıların fesih için 1 milyon euro önerdiği, ancak tecrübeli futbolcunun yönetimden 2.5 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

GEÇEN SEZON...

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maça çıkıp 2 gol, 2 asiste imza atan deneyimli orta sahanın sarı-kırmızılı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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Okan Buruk galatasaray sergio oliveira
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