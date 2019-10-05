Galatasaray'da Seri neden yedek?

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da Seri sıkıntısı yaşandı.
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi Jean Michael Seri, gıda zehirlenmesi yaşadı. Fildişi Sahilli futbolcuya serum tedavisi uygulandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yorgun düşen Seri maça yedek başlarken ilk 11'e Selçuk İnan yazıldı.
TERİM KULÜBEYE DÖNDÜ
3 maçlık cezası sona eren Fatih Terim, Gençlerbirliği maçına Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Babel ve Andone ilk 11'iyle başladı.
Sarı-kırmızılı kafilede Falcao, Luyindama ve Lemina Ankara'ya getirilmemişti.
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