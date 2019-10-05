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Galatasaray'da Seri neden yedek?

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2019 19:09 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği maçı 11'ini gören Galatasaray taraftarları sosyal medyada Jean Michael Seri'nin yedek kalmasına şaşırarak bu duruma tepki gösterdi. Ancak Seri'nin gıda zehirlenmesi yaşadığı için maça yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Seri neden yedek?

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da Seri sıkıntısı yaşandı.

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi Jean Michael Seri, gıda zehirlenmesi yaşadı. Fildişi Sahilli futbolcuya serum tedavisi uygulandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yorgun düşen Seri maça yedek başlarken ilk 11'e Selçuk İnan yazıldı.

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3 maçlık cezası sona eren Fatih Terim, Gençlerbirliği maçına Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Babel ve Andone ilk 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı kafilede Falcao, Luyindama ve Lemina Ankara'ya getirilmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Jean-Michael Seri

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