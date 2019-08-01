Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra antrenman sahasında koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu.
Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda’nın yanı sıra yeni transferler Jean Michael Seri de katıldı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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