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Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.08.2019 07:58 | Son Güncelleme

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra antrenman sahasında koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu.

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Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda’nın yanı sıra yeni transferler Jean Michael Seri de katıldı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig

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