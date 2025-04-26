Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti! Okan Buruk yıldız ismin üstünü kara kalemle çizdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş kuruluyor. Şampiyonluk için büyük bir avantajı cebinde bulunduran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun planlarını buna göre yapıyor.

FORMA ŞANSI BULAMAYANLAR GÖNDERİLECEK

Okan Buruk'un forma şansı vermediği tüm oyuncularla yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcı ile yaptığı toplantı sonrası isimleri belirledi.

LİSTENİN EN BAŞINDAKİ İSİM BELLİ OLDU

Galatasaray'da bu sezon istediği forma şansını bulamayan Kerem Demirbay, Okan Buruk'un ayrılacak listesinin en üst kısmında yer alıyor. Kariyerine Almanya'da devam etmek isteyen Kerem'in menajerine bu karar şimdiden bildirildi.