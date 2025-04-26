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  4. Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti! Okan Buruk yıldız ismin üstünü kara kalemle çizdi

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti! Okan Buruk yıldız ismin üstünü kara kalemle çizdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2025 07:39
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yeni sezonun kadrosu kurulmaya yavaş yavaş başkandı. Okan Buruk ve transfer heyeti yaptığı toplantıda takımdan ayrılacak oyuncuları şimdiden belirledi. Forma şansı veremediği ve takımda mutsuz olan oyunculardan başlamayı düşünen Okan Buruk, listenin en üst sırasına yazdığı ismi yönetime bildirdi.

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti! Okan Buruk yıldız ismin üstünü kara kalemle çizdi
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş kuruluyor. Şampiyonluk için büyük bir avantajı cebinde bulunduran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun planlarını buna göre yapıyor.

FORMA ŞANSI BULAMAYANLAR GÖNDERİLECEK

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Okan Buruk'un forma şansı vermediği tüm oyuncularla yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcı ile yaptığı toplantı sonrası isimleri belirledi.

LİSTENİN EN BAŞINDAKİ İSİM BELLİ OLDU

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Galatasaray'da bu sezon istediği forma şansını bulamayan Kerem Demirbay, Okan Buruk'un ayrılacak listesinin en üst kısmında yer alıyor. Kariyerine Almanya'da devam etmek isteyen Kerem'in menajerine bu karar şimdiden bildirildi.

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