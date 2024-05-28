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Galatasaray'da sezonun kahramanlarından olan Dries Mertens'ten sözleşme açıklaması! 'Aptallık olur'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.05.2024 12:48
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Galatasaray'da şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden Dries Mertens, ülkesinde verdiği bir röportajda emeklilik kararına dair yeni bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da sezonun kahramanlarından olan Dries Mertens'ten sözleşme açıklaması! 'Aptallık olur'
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da hem performansı hem de karakteriyle Sarı-Kırmızılılar'ın adeta sevgilisi olan Belçikalı yıldız Dries Mertens, Belçika basınına geleceğiyle ilgili konuştu.

"BIRAKMAK APTALLIK OLUR"

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37 yaşındaki futbolcu, "Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama iki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım? Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur." diye konuştu.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatması bekleniyor.

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