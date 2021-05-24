Galatasaray'da sıcak gelişme! Martin Linnes ile yollar ayrılıyor

Galatasaray’da birçok oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim bazı futbolculara teklif sunarken, performansından memnun olunmayan oyuncularla yollar ayrılacak.
31 Mayıs tarihi itibarıyla Galatasaray’daki sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes'in geleceği hakkında menajeri Jim Solbakken konuştu.
29 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılarda devam etmeyeceğini açıklayan Solbakken, "Galatasaray yönetimi Linnes ile yeni sözleşme yapmayı düşünmediğini bana iletti. Linnes ile Türkiye'den 2 kulüp ilgileniyor. Norveç'ten de teklifler var.” dedi.
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