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Galatasaray'da sıcak gelişme! Martin Linnes ile yollar ayrılıyor

24.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan Martin Linnes'in menajerinden oyuncusunun son durumu hakkında açıklama geldi.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Martin Linnes ile yollar ayrılıyor

Galatasaray’da birçok oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim bazı futbolculara teklif sunarken, performansından memnun olunmayan oyuncularla yollar ayrılacak.

31 Mayıs tarihi itibarıyla Galatasaray’daki sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes'in geleceği hakkında menajeri Jim Solbakken konuştu.

“GALATASARAY YÖNETİMİ SÖZLEŞME YENİLEMEYECEĞİNİ BANA İLETTİ"

29 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılarda devam etmeyeceğini açıklayan Solbakken, "Galatasaray yönetimi Linnes ile yeni sözleşme yapmayı düşünmediğini bana iletti. Linnes ile Türkiye'den 2 kulüp ilgileniyor. Norveç'ten de teklifler var.” dedi.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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