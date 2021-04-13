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Galatasaray'da sıcak saatler! Oyuncular harekete geçti

13.04.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcular, başkan Mustafa Cengiz'in kendilerine yönelik sözleri üzerine toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray'da sıcak saatler! Oyuncular harekete geçti

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in "Futbolcular haysiyet, şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar." sözlerinin ardından Florya'da sıcak saatler yaşandı.

Cengiz'in açıklamalarının ardından oyuncular kaptanların önderliğinde bir toplantı yaptı ve bu toplantıda açıklamaya karşılık bir hamle yapılması yönünde karar alındı.

ANTRENMANA ÇIKMAMA DÜŞÜNCESİ KONUŞULDU

Oyuncuların yaptığı toplantıda antrenmana çıkmama düşüncesi de gündeme geldi ancak bu kararın doğru bir yaklaşım olmadığı kararlaştırıldı.

Yapılan toplantının ardından oyuncular Florya'da akşam saatlerinde idmana çıktı ve Göztepe maçı hazırlıkları sürdürüldü.

FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Futbolcuların önünde iki seçenek yer alıyor, ya ortak bir cevap sosyal medya hesaplarından paylaşılacak ya da kaptanlardan biri çıkarak Mustafa Cengiz'in sözlerine yanıt verecek. Sarı-kırmızılı futbolcular, nasıl bir reaksiyon alacakları yönündeki görüşmelerini sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Mustafa cengiz demiş ki, Türkiyenin en büyük camiasındalar demiş... Bu kocaman bir yalan. Türkiyenin en büyük camiası Beşiktaştır. oyuncuları gs diyerek böyle yalan yanlış bilgilerle aldatma başkan
Mustafa cengizin son demleri
ADALET SİZE YARAMADI. :))

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