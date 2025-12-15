Galatasaray'da Singo şoku: Fildişili yıldızla yollar ayrılıyor mu?

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Wilfried Singo'nun Galatasaray macerası kısa sürebilir. Yönetim, oyuncunun performansı ve uyum sorunları nedeniyle ayrılık kararı alırken, Serie A'ya dönüş ihtimali gündemde.

Galatasaray'da Wilfried Singo depremi yaşanıyor. Sezon başında Monaco'dan 30.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo'nun sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini koruyor. Transfer döneminin flaş isimlerinden biri olan Singo, geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamadı. Özellikle savunma performansındaki istikrarsızlık ve hücumda yeterli katkı sağlayamaması, teknik heyet ve yönetimin sabrını taşırmış durumda.

SINGO'NUN DEĞERİ BELİRLENDİ!

Sky Sports İsviçre'den Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi Singo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Oyuncunun Türk futboluna uyum sağlamakta zorlandığı ve Serie A'ya dönmek istediği belirtiliyor. Bu doğrultuda, Galatasaray'ın Singo'nun transferi için aracı kişilerle görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Tavolieri'nin haberinin detaylarında Galatasaray, Singo için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirledi.

PERFORMANSI VE SAKATLIĞI SORU İŞARETİ YARATTI!

Singo'nun performansı, özellikle son haftalarda eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Öte yandan Fildişi'li futbolcunun arka arkaya yaşadığı sakatlıklar da teknik heyet tarafından olumsuz olarak raporlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un da Singo'nun performansından memnun olmadığı ve alternatif oyuncular üzerinde durduğu biliniyor.

Singo'nun ayrılık ihtimali, Galatasaray taraftarları arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi taraftarlar, oyuncunun performansından memnun olmadıklarını ve ayrılık kararının doğru olduğunu savunurken, kimi taraftarlar ise Singo'ya daha fazla şans verilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak genel kanı, Singo'nun beklentileri karşılayamadığı ve ayrılığın kaçınılmaz olduğu yönünde.

YENİ TRANSFER GELEBİLİR

Eğer Singo, devre arasında takımdan ayrılırsa, Galatasaray'ın sağ bek pozisyonu için yeni bir transfer yapması bekleniyor. Yönetimin, bu pozisyon için alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve devre arası transfer döneminde takıma takviye yapacağı belirtiliyor.

Wilfried Singo'nun Galatasaray macerası, beklentilerin altında kaldı. Uyum sorunları ve performans düşüklüğü nedeniyle ayrılık kararı alınırken, oyuncunun Serie A'ya dönme ihtimali gündemde. Galatasaray yönetimi, Singo'nun ayrılması durumunda sağ bek pozisyonu için yeni bir transfer yapmaya hazırlanıyor.