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Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 06.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla saat 16.00’da Sivas’a hareket ederek maç öncesi bu kentte kampa girecek.

(İHA)

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