Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi can sıkan sakatlık! Şut çekerken sakatlanan Mertens yetiştirilmeye çalışılıyor

Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın oynanmasına az bir süre kala kötü haber geldi.

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Dires Mertens, 2 gün önceki antrenmanda şut çalışması sırasında diziyle ilgili bir problem yaşadı.

MAÇA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sağlık heyetinin yıldız futbolcuyu kritik karşılaşmaya yetiştirmek adına yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Maçtan bir gün önce son durumunun belli olacağı Belçikalı yıldızın Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.





