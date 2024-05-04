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  4. Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi can sıkan sakatlık! Şut çekerken sakatlanan Mertens yetiştirilmeye çalışılıyor

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi can sıkan sakatlık! Şut çekerken sakatlanan Mertens yetiştirilmeye çalışılıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.05.2024 22:24
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Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala beklenmedik bir sakatlık yaşandı. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın oynanmasına az bir süre kala kötü haber geldi.

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Dires Mertens, 2 gün önceki antrenmanda şut çalışması sırasında diziyle ilgili bir problem yaşadı.

MAÇA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

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Sağlık heyetinin yıldız futbolcuyu kritik karşılaşmaya yetiştirmek adına yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Maçtan bir gün önce son durumunun belli olacağı Belçikalı yıldızın Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.

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