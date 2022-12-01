Galatasaray'da soğuk rüzgarlar esiyor! Yunus Akgün'ün tavrı yönetimin sabrını taşırdı

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün tavırları sabırları taşırdı. Performansındaki düşüşü maddiyata bağlayan sarı-kırmızılılar genç oyuncuyla masaya oturdu. Fakat görüşmeler çok kısa sürdü. Galatasaray'ın yaptığı teklifi beğenmeyen Yunus herkesi şoke etti.

9 MİLYONLUK TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE ETTİ

Kazandığı paranın az olduğu için kulüpte mutsuz durumda olan Yunus'a Galatasaray yeni bir teklif yaptı. Yıllık 9 milyon öneren sarı-kırmızılılar hiç beklenmedik bir cevapla karşılaştı.

13 MİLYON İSTİYOR

Galatasaray yönetiminden 13 milyon garanti ücret ve bonuslar isteyen Yunus Akgün herkesi şaşırttı. Bu olayı duyar duymaz masadan kalkan Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün konusunu şimdilik rafa kaldırdı.

