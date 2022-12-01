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Galatasaray'da soğuk rüzgarlar esiyor! Yunus Akgün'ün tavrı yönetimin sabrını taşırdı

01.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yıllık ücretinin az olduğunu gerekçe gösteren Yunus Akgün mutsuz durumda... Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan fakat bu sezon yokları oynayan genç oyuncuya yeni bir teklif yapıldı. Yapılan yeni teklifi de beğenmeyen Yunus Akgün masadan kalktı. Sarı-kırmızılıların 9 milyonluk teklifini geri çeviren Yunus, yönetimden 13 milyon talep etti.

Galatasaray'da soğuk rüzgarlar esiyor! Yunus Akgün'ün tavrı yönetimin sabrını taşırdı
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Yunus Akgün'ün tavırları sabırları taşırdı. Performansındaki düşüşü maddiyata bağlayan sarı-kırmızılılar genç oyuncuyla masaya oturdu. Fakat görüşmeler çok kısa sürdü. Galatasaray'ın yaptığı teklifi beğenmeyen Yunus herkesi şoke etti.

9 MİLYONLUK TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE ETTİ

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Kazandığı paranın az olduğu için kulüpte mutsuz durumda olan Yunus'a Galatasaray yeni bir teklif yaptı. Yıllık 9 milyon öneren sarı-kırmızılılar hiç beklenmedik bir cevapla karşılaştı.

13 MİLYON İSTİYOR

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Galatasaray yönetiminden 13 milyon garanti ücret ve bonuslar isteyen Yunus Akgün herkesi şaşırttı. Bu olayı duyar duymaz masadan kalkan Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün konusunu şimdilik rafa kaldırdı.

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