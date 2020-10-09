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Galatasaray'da şok! Babel,Diagne ve Feghouli ile yollar ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasının ardından toplandı. Kritik toplantıda kadronun son durumu ele alınırken, satış listesine konacak isimler belirlendi. Buna göre sarı-kırmızılı takımda 3 veda birden yaşanacak. İşte detaylar...

Galatasaray'da şok! Babel,Diagne ve Feghouli ile yollar ayrılıyor

Yaz transfer döneminin kapanmasıyla birlikte yapılan ve yapılmayan hamleler Galatasaray'da eleştiri toplarken, tepkiler de yükselmeye başladı.Teknik heyetin ısrarla istediği bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu takviyeleri gerçekleşemediği gibi satılacak isimlerin hiçbiri yollanamadı.Bu yüzden Aslan hem transfere kaynak oluşturamadı hem de mecburen kullanacağı isimlere milyon eurolarca ücret ödemeye devam edecek.Bu konuda rahatsız olan Fatih Terim "Maalesef satmakta başarılı olamıyoruz" çıkışıyla durumdan rahatsızlığını dile getirmişti.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ!

Türkiye'nin haberine göre, Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yol haritası belirlendi.

İLK YOLCU BABEL!

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen ilk isim Ryan Babel olacak. Hollandalı futbolcu, yıllık maaşı ve form durumu sebebiyle kadroda düşünülmüyor.

DIAGNE'YE KULÜP ARANACAK!

Galatasaray'ın yüksek bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı gösteremeyen Mbaye Diagne, gönderilmek istenen oyuncuların başında geliyor.Senegalli oyuncu ile devre arasında yolları ayırmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, şimdiden takım arayışlarına başlayacak.

FEGHOULI SATIŞ LİSTESİNE KONABİLİR!

Diagne ve Babel'in haricinde formu giderek düşen Sofiane Feghouli'nin satış listesine konması bekleniyor.


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he görürsem söylerim...
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