Galatasaray'da son dakika Belhanda kararı!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in son dakika hamlesiyle seçim kararı alınırken bir yandan da teknik direktör Fatih Terim şampiyonluk için sıkı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan ismi Belhanda ve Feghouli olmuştu. İki yıldız oyuncu pandemi döneminden sonra maaşlarında indirime gitmemiş yönetimin ve taraftarın tepkisini çekmişlerdi.
Bu gelişmelerinden Galatasaray'da sezon başında hem yüksek maaşı hem de performansı sebebiyle gönderilmek istenen oyunculardan biri de Younes Belhanda'ydı. Menajerler üzerinden sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın takımdan ayrılması için kulüp aranıyordu.
Ancak Faslı oyuncunun, bonuslar hariç şu anki sözleşmesinden 3 milyon 350 bin Euro kazanması ve buna benzer bir sözleşmeyi alamaması, gidememesinde kilit rol oynamıştı. Belhanda'ya istediği teklifi veremeyen kulüpler, sonrasında Cim Bom'un kapısını çalmaktan vazgeçiyordu.
Sivasspor maçının kazanılmasında 1 gol ve 1 asistle büyük rol oynayan, yükselen performansıyla Aslan'ın kilit yıldızlarından olan Faslı futbolcu, kendisi hakkındaki tüm kara bulutları dağıttı. Bir anda takım içindeki değerini artıran Belhanda'ya yeni bir sözleşme teklif edilmesinin düşünüldüğü konuşuluyor.
Devre arasında oluşacak koşullara göre tecrübeli oyuncuya, bonuslar hariç yaklaşık 2 milyon Euro senelik üzerinden 2+1 yıllık bir kontrat önerisinin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
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