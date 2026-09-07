Galatasaray'da Sporting maçı öncesi Osimhen'in yeri doldu! Okan Buruk'tan sürpriz hamle

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında hafta içi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray'da kritik eksikler düşündürüyor. Yıldız golcü Victor Osimhen ve orta sahanın önemli ismi Mario Lemina'dan gelen kötü haberlerin ardından en az 3 hafta bu ikiliden yararlanamayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mevcut kadrodan maksimum verimi alabilmek için ekibiyle birlikte yoğun bir mesaiye koyuldu.

OKAN BURUK'TAN HÜCUMDA ZORUNLU REVİZYON

Deneyimli teknik adam, hücum hattındaki planını büyük ölçüde netleştirdi. Sakatlığı nedeniyle Sporting karşılaşmasında sahada olamayacak olan Osimhen’in boşluğunu doldurmak için Barış Alper Yılmaz'ı en uçta (santrfor pozisyonunda) kullanmayı planlayan Buruk, kanat kurgusunda da değişikliğe gidiyor. Başarılı çalıştırıcının sol kanadı Leroy Sane'ye, sağ kanadı ise milli yıldız Yunus Akgün'e emanet etmesi bekleniyor. Orta alanda ise Lemina’nın yokluğunu kapatacak alternatif formüller üzerindeki çalışmalar sürüyor.

PERFORMANSI DÜŞEN OYUNCULARLA BİRE BİR GÖRÜŞME

Zorlu Lizbon deplasmanı öncesi sadece taktiksel çalışmalarla sınırlı kalmayan Okan Buruk, son dönemde performansı eleştiri konusu olan bazı isimlerle bire bir görüşmeler gerçekleştiriyor. Oyuncularını mental olarak Sporting sınavına hazırlamaya çalışan teknik heyet, deplasmandan moralli bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor.