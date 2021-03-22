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Galatasaray'da stopere Kaan Ayhan, sol beke Tsimikas

22.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christian Luyindama için teklifleri bekleyecek Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin bonservisi için ısrarcı olmayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan ve Konstantinos Tsimikas isimleri gündemde.

Galatasaray'da stopere Kaan Ayhan, sol beke Tsimikas

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hızla devam ederken Galatasaray'da gelecek sezonun kadro çalışmaları da sürüyor.

Galatasaray, Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip stopere milli bir takviye yapmaya hazırlanırken kiralık sözleşmesi sona erecek Marcelo Saracchi'nin yerine de yeni bir isim arayışındaki kulüp rotayı Liverpool'a kırdı.

İddiaya göre Galatasaray daha önce de gündemindeki Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılı ekip Sassuolo'da forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu için hem kiralama hem de satın alma formülleri hazırlanıyor.

Galatasaray'da Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin 1,5 yıllık kontratı sona eriyor. Uruguaylı oyuncunun sakatlık problemleri ve istikrarsız form durumu nedeniyle bonservisi için ısrarcı olunmayacak. Alman ekibinin 5 milyon euro civarında bonservis istediği oyuncu için 2 milyon euro teklif edilecek.

Sol beke alternatif arayan Galatasaray, Liverpool'un 24 yaşındaki sol beki Konsantinos Tsimikas ile ilgileniyor. Olimpiakos'tan 13 milyon euro karşılığında İngiliz devine transfer olan Tsimikas bu sezon yalnızca 6 resmi maçta süre alabildi.

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