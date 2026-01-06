SPOR

Galatasaray'da Süper Kupa galibiyeti sonrası imza! Dünya devi de peşinde...

Galatasaray, Süper Kupa’da Trabzonspor’u 4-1 yenerek finale yükselirken transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılar, orta saha için Atalanta forması giyen Ederson’u gündemine aldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atalanta
Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek Süper Kupa’da finale yükselen Galatasaray, bu maçı da atlatmasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar’ın özellikle orta saha bölgesi için önemli bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kış transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu bölge için Avrupa’da forma giyen yıldız isimleri yakından takip ediyor.

EDERSON İÇİN SOMUT ADIM

Galatasaray’ın listesinde ilk sıralarda yer alan isimlerden biri Atalanta’nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson oldu. Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun transferi için resmi girişimlere başladı.

GALATASARAY TEMASA GEÇTİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Ederson transferi konusunda Atalanta ile temasa geçti ve oyuncunun durumu hakkında detaylı bilgi istedi.

Ederson için yalnızca Galatasaray değil, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın da devrede olduğu belirtildi. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırdı.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Atalanta, Ederson için yaklaşık 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Bu sezon Atalanta formasıyla 19 resmi maça çıkan Ederson, toplamda 1423 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

transfer Süper Lig son dakika galatasaray Ederson
