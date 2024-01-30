Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Mertens sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı

Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sezon sonu futbolu bırakma planı yaptığını itiraf etti.

"BU KARİYERİMİN SON SEZONU MU OLACAK? EVET SANIRIM ÖYLE"

Mertens, VTM'ye konuştu. Belçikalı golcü, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum." açıklamasını yaptı.

"DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM"

Sözlerine devam eden Mertens, "Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak aynı zamanda hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." ifadelerini kullandı.

65 MAÇTA OYNADI

2022 yılında Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, Galatasaray'a bedelsiz olarak katılmıştı. Sarı-kırmızılı formayla 65 maça çıkan Belçikalı oyuncu 12 gol atıp 9 asist yaptı.





