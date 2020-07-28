Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha!

Galatasaray’da son günlerde takımla yollarını ayıran futbolcuların yanı sıra bir önemli ayrılık daha yaşandığı ortaya çıktı.

Pandemi nedeniyle lige verilen ara esnasında kulüpten ayrılan yardımcı antrenör Hasan Şaş’tan sonra kiralık sözleşmesi biten Onyekuru gitmiş, Selçuk İnan futbolu bırakmış, Mariano da arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Ayrılıklar kervanına bir isim daha eklendi.

Galatasaray’ın kondisyoneri Alberto Bartali’nin de eklendiği, İtalyan çalıştırıcının sarı-kırmızılı ekiple yollarının ayrıldığı öğrenildi.

Bu sezon itibariyle görevi sona eren 57 yaşındaki deneyimli futbol adamı, karantina sürecinde gittiği ülkesinden, sonrasında sınırların kapanması ve uçak seferlerinin durması nedeniyle dönememişti.

Sarı-kırmızılılara geçtiğimiz yılın ocak ayında gelen Bartali’nin takıma katılmasının ardından sezonun ikinci yarısında Cim Bom’un fizik gücünün artmaya başladığı yorumları yapılmış, İtalyan kondisyoner, 2018-19 sezonu şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu.

Alberto Bartali, kariyerinde daha önce iki dönem Catania'da görev yaptı.

Rusya tecrübesi de olan Bartali, Zenit kulübünün önemli başarılar elde ettiği dönemde Rus takımında bulunuyordu.

Galatasaray ile yolları ayrılan Alberto Bartali, sarı-kırmızılılarda da 1.5 yıla yakın bir süre görev yaptı.

