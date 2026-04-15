Galatasaray'da takım içindeki hain bulundu! Köstebek takımdan kovuldu

Galatasaray'da haftalardır aranan köstebek sonunda bulundu. Florya'dan kadro sızdıran o kişinin görevine tek bir kalemde son verildi!

Emre Şen

Galatasaray'da kadroyu sızdıran köstebek bulundu! Süper Lig'de şampiyonluğun belirleneceği son düzlüğe giren sarı-kırmızılılarda ilk 11'i basına sızdıran kişi bulundu.

GİZLİ SORUŞTURMA SONUÇ VERDİ

Takımın mahremiyetini korumak adına adeta bir cadı avı başlatan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, kamera kayıtlarını titizlikle inceleyerek kadroyu basına sızdıran o "köstebeği" nihayet buldu.

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün ortaya çıkardığı ve spor kamuoyuna bomba gibi düşen habere göre; haftalardır Galatasaray'ın en kritik kadro bilgilerini dışarı servis eden ismin, kulüp çalışanlarından Tuğçe Aykun olduğu kesin olarak tespit edildi.

ACIMADAN KAPIYA KOYDULAR!

İhaneti asla affetmeyen Galatasaray yönetimi, bilgi sızıntısının kaynağının kesinleşmesinin hemen ardından faturayı çok ağır kesti ve kendisi takımdan kovuldu.

