Galatasaray'da tam 12 futbolcunun sözleşmesi bugün bitiyor

Galatasaray'da bugün itibariyle tam 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'le göreve devam etmeyeceğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı kulüpte seçimin ertelenmesi nedeniyle bu futbolcuların geleceği büyük merak konusu. Peki, Galatasaray'da hangi futbolcuların sözleşmesi sona eriyor? Detaylar haberimizde...

RYAN DONK

35 yaşındaki oyuncu 2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a katıldı. Kısa bir dönem Real Betis'e kiralanan tecrübeli oyuncu Sarı-Kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Galatasaray'da 151 maça çıkan Donk 8 gol atıp, 12 asist yaptı.

MARCELO SARACCHI

Alman kulübü RB Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Uruguaylı sol bekin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Üst üste iki sezondur Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Saracchi, 40 maçta görev aldı.

ÖMER BAYRAM

Hollanda vatandaşlığı da bulunan Ömer Bayram 3 sezondur Galatasaray forması giyiyor. 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki oyuncu 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa da kazandı.