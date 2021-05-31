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Galatasaray'da tam 12 futbolcunun sözleşmesi bugün bitiyor

31.05.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran ve seçime giden Galatasaray'da yaprak dökümü başladı. Sarı kırmızılılarda sözleşmesi sona eren 12 isimle yol ayrımına geldi.

Galatasaray'da tam 12 futbolcunun sözleşmesi bugün bitiyor

Galatasaray'da bugün itibariyle tam 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'le göreve devam etmeyeceğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı kulüpte seçimin ertelenmesi nedeniyle bu futbolcuların geleceği büyük merak konusu. Peki, Galatasaray'da hangi futbolcuların sözleşmesi sona eriyor? Detaylar haberimizde...

RYAN DONK

35 yaşındaki oyuncu 2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a katıldı. Kısa bir dönem Real Betis'e kiralanan tecrübeli oyuncu Sarı-Kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Galatasaray'da 151 maça çıkan Donk 8 gol atıp, 12 asist yaptı.

MARCELO SARACCHI

Alman kulübü RB Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Uruguaylı sol bekin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Üst üste iki sezondur Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Saracchi, 40 maçta görev aldı.

ÖMER BAYRAM

Hollanda vatandaşlığı da bulunan Ömer Bayram 3 sezondur Galatasaray forması giyiyor. 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki oyuncu 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa da kazandı.

EMRE TAŞDEMİR

2018-19'da Bursaspor'dan Galatasaray'a katılan Emre Taşdemir, aynı sezon lig şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon Kayserispor'a kiralanan 25 yaşındaki sol bekin haziranda sözleşmesi sona eriyor.

MARTIN LINNES

Norveçli oyuncu 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'a katıldı. 4.5 sezondur Sarı-Kırmızılı takımın formansını terleten Linnes 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Geçen sezon başında Galatasaray'a katılan Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi bitiyor. 31 yaşındaki oyuncu 2019-20 seoznunda Sarı-Kırmızılı takım ile Süper Kupa kazandı.

ETEBO

Stoke City'den kiralanan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi bitiyor.

GEDSON FERNANDES

Bu sezonun devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in sözleşmesi haziranda bitiyor.

EMRE AKBABA

2018-19 sezonunun başında Galatasaray'a katılan Emre Akbaba, 2 defa ciddi sakatlık yaşadı. 28 yaşındaki oyuncu 1 lig ve 1 Türkiye Kupası kazandı.

HENRY ONYEKURU

Galatasaray'da 3. kiralık dönemini geçiren Onyekuru, lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

HALİL DERVİŞOĞLU

Ümit milli takımın önemli oyuncularından Halil Dervişoğlu devre arasında takıma katıldı.


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