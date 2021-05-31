Galatasaray'da tam 12 futbolcunun sözleşmesi bugün bitiyor

Galatasaray'da bugün itibariyle tam 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'le göreve devam etmeyeceğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı kulüpte seçimin ertelenmesi nedeniyle bu futbolcuların geleceği büyük merak konusu. Peki, Galatasaray'da hangi futbolcuların sözleşmesi sona eriyor? Detaylar haberimizde...
35 yaşındaki oyuncu 2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a katıldı. Kısa bir dönem Real Betis'e kiralanan tecrübeli oyuncu Sarı-Kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Galatasaray'da 151 maça çıkan Donk 8 gol atıp, 12 asist yaptı.
Alman kulübü RB Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Uruguaylı sol bekin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Üst üste iki sezondur Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Saracchi, 40 maçta görev aldı.
Hollanda vatandaşlığı da bulunan Ömer Bayram 3 sezondur Galatasaray forması giyiyor. 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki oyuncu 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa da kazandı.
2018-19'da Bursaspor'dan Galatasaray'a katılan Emre Taşdemir, aynı sezon lig şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon Kayserispor'a kiralanan 25 yaşındaki sol bekin haziranda sözleşmesi sona eriyor.
Norveçli oyuncu 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'a katıldı. 4.5 sezondur Sarı-Kırmızılı takımın formansını terleten Linnes 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.
Geçen sezon başında Galatasaray'a katılan Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi bitiyor. 31 yaşındaki oyuncu 2019-20 seoznunda Sarı-Kırmızılı takım ile Süper Kupa kazandı.
Stoke City'den kiralanan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi bitiyor.
Bu sezonun devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in sözleşmesi haziranda bitiyor.
2018-19 sezonunun başında Galatasaray'a katılan Emre Akbaba, 2 defa ciddi sakatlık yaşadı. 28 yaşındaki oyuncu 1 lig ve 1 Türkiye Kupası kazandı.
Galatasaray'da 3. kiralık dönemini geçiren Onyekuru, lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Ümit milli takımın önemli oyuncularından Halil Dervişoğlu devre arasında takıma katıldı.
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