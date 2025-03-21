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Galatasaray'da taraftar ona bir türlü ısınamamıştı! Elias Jelert'e İngiltere'den çok sürpriz talip... Yönetim bile şaşkın

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2025 12:55
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Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklentilerin oldukça altında kalan Elias Jelert için sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da taraftar ona bir türlü ısınamamıştı! Elias Jelert'e İngiltere'den çok sürpriz talip... Yönetim bile şaşkın
Elias Jelert

Elias Jelert

DAN Danimarka
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla beklentilerin oldukça altında kalan ve eleştirilen Elias Jelert'e İngiltere'den talip çıktı.

9 milyon Euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Sarı-Kırmızılı Yönetim genç yıldızla sezon sonunda uygun bir teklif gelmesi halinde yolları ayırma kararı aldı.

ISRARLA İSTİYORLAR

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İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'in Elias Jelert'i takip ettiği öğrenildi. İngiliz temsilcisinin Jelert konusunda ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.

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transfer son dakika galatasaray Elias Jelert
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