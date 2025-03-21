Galatasaray'da taraftar ona bir türlü ısınamamıştı! Elias Jelert'e İngiltere'den çok sürpriz talip... Yönetim bile şaşkın

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla beklentilerin oldukça altında kalan ve eleştirilen Elias Jelert'e İngiltere'den talip çıktı.

9 milyon Euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Sarı-Kırmızılı Yönetim genç yıldızla sezon sonunda uygun bir teklif gelmesi halinde yolları ayırma kararı aldı.

ISRARLA İSTİYORLAR

İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'in Elias Jelert'i takip ettiği öğrenildi. İngiliz temsilcisinin Jelert konusunda ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.