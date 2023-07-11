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Galatasaray'da taraftarı ayağa kaldıracak transfer! Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane'ye teklif iletildi

11.07.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde henüz resmi bir adım atmazken, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferiyle adından söz ettiren Sarı-Kırmızılılar şimdi de Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da birçok isimle temaslar devam ederken, Sarı-Kırmızılı yönetim dünyaca ünlü yıldız isimlerle görüşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettiren Cimbom, bu sezon da transfer bombalarını patlatmaya hazırlanırken sürpriz bir isim gündeme geldi.

DURUMU SORULDU

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih forması giyen Sadio Mane'nin durumunu sordu. Senegalli futbolcu ise, kariyerine Almanya'da devam etmek istediğini söyledi ve sarı-kırmızılı takıma teşekkür etti.

"KULÜBÜNDE SIKINTI YAŞAYAN YILDIZLAR..."

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Sadio Mane'nin ismi, Galatasaray'da transferin bir numaralı ismi olan Erden Timur'un söylediği profile de uyuyor. Timur, daha önce yaptığı açıklamada, kulübünde sıkıntı yaşayan yıldız futbolcuların transferlerinin de politikalarından biri olduğunu söylemişti. Mane de daha önce Sane ile kavgasıyla gündeme gelmişti.

38 MAÇTA 12 GOL

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Bayern Münih'e geçen sezon Liverpool'dan transfer olan Sadio Mane'nin Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Mane, geçen sezon Bayern Münih'^te 38 maçta süre buldu ve 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


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