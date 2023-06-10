Galatasaray'da tarihi değişiklik oy çokluğu ile kabul edildi!

Galatasaray genel kurulu, kulüp tüzüğünde yer alan bazı maddeler için toplandı. En önemli maddelerden biri olan seçim tarihinin düşürülmesi oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Galatasaray'da bundan sonra her iki yılda bir seçim olacak. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...

"ŞİMDİ HEDEFİMİZ TÜRK OLMAYAN TAKIMLARI YENMEK"

"Verdiğimiz önemli sözlerden birini tutmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayım. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak çok önemliydi. 'Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray'a bu kupa çok yakıştı. Şimdi hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"GALATASARAY'I DAHA İYİ GÜNLERE ULAŞTIRACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

"Bu tüzük tadil genel kurulunu şeffaf bir şekilde Galatasaray için en iyisini bulmak adına yaptığımız tartışmaların ilk adımı olarak görüyorum. Desteğinizle, Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum."



