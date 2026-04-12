Galatasaray'da tarihi İlkay Gündoğan kararı! Yeni görevi şaşırttı

Galatasaray yönetiminin, çocukluk aşkına imza atan İlkay Gündoğan için hazırladığı akılalmaz plan ortaya çıktı. Efsane ismin 2027'deki yeni görevi şaşırttı.

Emre Şen
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedeflerken kadrosunu dünya yıldızlarıyla donatan Galatasaray, sezon başında "çocukluk aşkım" diyerek parçalı formayı giyen tecrübeli orta saha İlkay Gündoğan için eşi benzeri görülmemiş bir kariyer planı hazırlıyor.

Uzun yıllar süren bekleyişin ardından Galatasaray'a imza atan ve geride kalan periyotta çıktığı 32 maçta 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı vererek kalitesini kanıtlayan 34 yaşındaki maestro, sadece saha içindeki oyunuyla değil, futbol aklıyla da Florya'nın yeni lideri konumunda.

2027'DE FUTBOLU BIRAKIYOR, KULÜBEDE KALIYOR!

Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atan İlkay Gündoğan'ın, sözleşmesinin sona ereceği 2027 yılının Haziran ayında aktif futbolculuk kariyerini noktalaması bekleniyor. Ancak Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin, bu futbol dehasını elinden kaçırmaya hiç niyeti yok.

Kulislerden sızan bilgilere göre; futbolculuk kariyerinin ardından yeşil sahalarda kalarak teknik direktörlük yapmayı hedefleyen İlkay, 2027 yılında kramponlarını astığı an doğrudan Okan Buruk'un teknik heyetine katılacak.

DÜNYA DEVLERİNİN BİLGİ BİRİKİMİ FLORYA'YA AKACAK

Galatasaray kurmaylarının bu planının arkasında yatan en büyük etken ise şüphesiz İlkay'ın muazzam futbol geçmişi. Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa'nın en büyük devlerinde forma giyen, uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen yıldız isim; Pep Guardiola ve Xavi gibi elit teknik adamlarla çalışma fırsatı buldu.

Sarı-kırmızılı yönetim, taktiksel dehasıyla bilinen İlkay Gündoğan'ın bu üst düzey Avrupa vizyonunu ve bilgi birikimini, yardımcı antrenör olarak doğrudan Galatasaray'ın sistemine entegre etmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

