Galatasaray'da tarihi kriz direkten döndü! Pogba'nın men edilmesi sonrası büyük resim ortaya çıktı

Galatasaray büyük bir transfer krizinden doktorlar sayesinde kurtuldu. Pogba'nın futboldan men edilmesi sonrası Galatasaray'ın ne kadar mantıklı ve profesyonel ilerlediğini kanıtladı.

HER KONUDA ANLAŞILMIŞTI

Pogba ve Juventus ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmişti. Sağlık kontrolleri sırasında olumsuz maddeler gören doktorlar bu durumu sarı-kırmızılılara iletmişti. Galatasaray da işini riske etmeyerek Pogba transferinden vazgeçmişti.

FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Juventus, 30 yaşındaki futbolcunun doping testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya Anti Doping komitesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu. Galatasaray'ın sağlık ekibinin ne kadar detaylı ve doğru teşhis koyduğu bu olay sonrası bir kez daha anlaşıldı ve sarı-kırmızılılar skandal bir transferin eşiğinden dönmüş oldu.

