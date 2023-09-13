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Galatasaray'da tarihi kriz direkten döndü! Pogba'nın men edilmesi sonrası büyük resim ortaya çıktı

13.09.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da tarihi kriz direkten döndü. Pogba'yı sağlık kontrollerinden geçiren sarı-kırmızılılar doktorların uyarısıyla bu transferden vazgeçmişti. Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı ve Fransız yıldız, geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı.

Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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Galatasaray büyük bir transfer krizinden doktorlar sayesinde kurtuldu. Pogba'nın futboldan men edilmesi sonrası Galatasaray'ın ne kadar mantıklı ve profesyonel ilerlediğini kanıtladı.

HER KONUDA ANLAŞILMIŞTI

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Pogba ve Juventus ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmişti. Sağlık kontrolleri sırasında olumsuz maddeler gören doktorlar bu durumu sarı-kırmızılılara iletmişti. Galatasaray da işini riske etmeyerek Pogba transferinden vazgeçmişti.

FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

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Juventus, 30 yaşındaki futbolcunun doping testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya Anti Doping komitesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu. Galatasaray'ın sağlık ekibinin ne kadar detaylı ve doğru teşhis koyduğu bu olay sonrası bir kez daha anlaşıldı ve sarı-kırmızılılar skandal bir transferin eşiğinden dönmüş oldu.

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