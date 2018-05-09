Galatasaray'da Tarkan endişesi

Malatya maçına akın etmesi beklenen G.Saray taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün aynı saatte Tarkan'ın Vadi İstanbul'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu. Oluşacak aşırı yoğunluk nedeniyle zorda kalmak istemeyen taraftarlar, maça özel araçla gelinmemesi için sosyal medyada organize olmaya başladı.

(FOTOMAÇ)

