SPOR

Galatasaray'da Tarkan endişesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçla aynı saatte, TT Stadı'nın yanı başında organize edilen Tarkan konseri sıkıntı doğurdu.

Galatasaray'da Tarkan endişesi

Malatya maçına akın etmesi beklenen G.Saray taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün aynı saatte Tarkan'ın Vadi İstanbul'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu. Oluşacak aşırı yoğunluk nedeniyle zorda kalmak istemeyen taraftarlar, maça özel araçla gelinmemesi için sosyal medyada organize olmaya başladı.

(FOTOMAÇ)

Ankara'da korku dolu dakikalar! Ankara'da korku dolu dakikalar!
İYİ Parti'ye saldırının perde arkası! Şoke eden detaylarİYİ Parti'ye saldırının perde arkası! Şoke eden detaylar
Ünlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışıÜnlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Tarkan Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Galatasaray Ahmed Musa'nın peşine düştü

Galatasaray Ahmed Musa'nın peşine düştü

Boca Juniors Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

Boca Juniors Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
yan ne sıkıntısı bu üçkağıtçı şaibeli paragöz terim vasıtasıyla diğer takımların hocalarını futbolcularını ayartan himmet parasıyla şike yapan rezil klübe hocaları eski 6saraylı futbolcu olan bütün takımlar yatıyor zaten
Malatya koyar gecer
Tarkan konserine gelenler dusunsun
Galatasaray ve Ailesinde , bu konser sıkıntı yaratmaz..Galatasaray'dan büyük ses...Galatasaray2dan büyük sanatçı bizim için yok. Eğer bir sıkıntı olacaksa , bunu karşı taraf düşünmeli...biz değil..
Diğer Haberler
Yasin Öztekin'in Göztepe ile masaya oturduğu iddia edildi

Yasin Öztekin'in Göztepe ile masaya oturduğu iddia edildi

Galatasaray'da Tarkan endişesi

Galatasaray'da Tarkan endişesi

Garry Rodrigues'e bir talip daha!

Garry Rodrigues'e bir talip daha!

Galatasaray Ahmed Musa'nın peşine düştü

Galatasaray Ahmed Musa'nın peşine düştü

Boca Juniors Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

Boca Juniors Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

Galatasaray Rolando için harekete geçti

Galatasaray Rolando için harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.