Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Taylan Antalyalı ile ilgili karar verildi!

Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı ile yollar resmen ayrıldı. Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edildi...

RESMİ AÇIKLAMA

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

2019-2020 transfer sezonunda Erzurumspor’dan Galatasaray’a gelen Taylan Antalya’lı sarı kırmızı formayla toplam 102 maça çıkıp 2 gol attı ve 4 asist yaptı.