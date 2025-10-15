SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi yenilendi! İşte Buruk'un yeni sözleşmesi... 1.5 milyon euro bonus

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenilenirken, Buruk’un imza attığı sözleşmeye dair maddeler ortaya çıktı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi yenilendi! İşte Buruk'un yeni sözleşmesi... 1.5 milyon euro bonus
Burak Kavuncu

Galalatasaray ile 3 sene üst üste şampiyon olan ve dördüncü sezonuna da oldukça etkili başlayan teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılılarla yeni bir sözleşmeye imza attı. Dursun Özbek’le sözleşme görüşmelerinde bulunan Okan Buruk’un imzaladığı anlaşmanın içeriği belli oldu.

MESAJ VERDİ!

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk un sözleşmesi yenilendi! İşte Buruk un yeni sözleşmesi... 1.5 milyon euro bonus 1

Türkiye Gazetesinin haberine göre; Mayıs 2026’da seçimli genel kurul olmasına karşın kamuoyu, camia ve taraftara “Ben burada olduğum sürece Okan Buruk ile devam edeceğim!” mesajını yolladı.

İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI…

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk un sözleşmesi yenilendi! İşte Buruk un yeni sözleşmesi... 1.5 milyon euro bonus 2

Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk’a 1+2 yıllık mukavele önerdi. Okan Buruk’un, yaklaşımı ve tavrı ile hem başkanı hem de yönetimi bir defa daha etkiledi.

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Buruk, “Benim Galatasaray ile olan bağım için imzaya gerek yok. Bu çok iyi hamlenizi anlıyorum. Hedefim 5’te 5 ile Türk futbolunda Galatasaray’ın bir ilke daha imza atması. Bunun içinde artı 1 yıl yeterli. 2 yıl değil artı 1 yıl yapalım. Sonrasına bakalım. Bu sizin için de iyi olur” dedi.

Okan Buruk ile yıllık 4 milyon eurodan 1+2 yıllık yeni anlaşma yapıldı. Lig şampiyonluğu (600 bin euro), Türkiye Kupası (300 bin euro) ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale (600 bin euro) başarı bonusu eklendi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması! ''Babamın oğlu değil''Başkan Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması! ''Babamın oğlu değil''
Dünya Kupası elemelerinde ortalık karıştı! Mossad, keskin nişancılar...Dünya Kupası elemelerinde ortalık karıştı! Mossad, keskin nişancılar...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Dursun Özbek son dakika galatasaray sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.