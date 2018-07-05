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Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye kapılar kapalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Tolga Ciğerci kayıplarda...

Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye kapılar kapalı

Kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci kayıplarda... Geçtiğimiz sezonun başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen ve yıllık da 2 milyon Euro kazanan Ciğerci için artık G.Saray kapıları kapandı diyebiliriz. Fatih Terim’in kadroda düşünmediği oyuncu antrenmanlara katılmazken harıl harıl da takım arıyor. Ancak yönetim oyuncuyu bedelsiz bırakmaya yanaşmazken yıllık ücreti de transferinin üzerindeki önemli bir engel. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray tolga ciğerci

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