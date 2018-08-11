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Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye Stuttgart talip

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci ile Alman ekibi Stuttgart'ın ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı.

Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye Stuttgart talip

Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci’ye Almanya’dan talip var. Menajerler vasıtasıyla Stuttgart’ın gurbetçi futbolcuyla ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı. Bundesliga ekibinden resmi teklif bekleniyor.

Galatasaray’ın planı, 2 milyon Euro yıllık garanti ücreti olan Tolga Ciğerci’yi 2-3 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle göndermek. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig tolga ciğerci

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