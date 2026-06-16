SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Torreira depremi! Veda gibi paylaşım kafaları karıştırdı

Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira'nın sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Uruguaylı yıldızın veda niteliğindeki bu sözleri, ayrılık iddialarını alevlendirdi.

Galatasaray'da Torreira depremi! Veda gibi paylaşım kafaları karıştırdı
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da, takımın vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira bilmecesi yaşanıyor. Avrupa kulüpleriyle adı sık sık anılan ve takımdaki geleceği henüz tam olarak netlik kazanmayan Uruguaylı orta saha oyuncusu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından taraftarları endişelendiren duygusal bir paylaşıma imza attı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA: "SENİ ÖZLEYECEĞİM"

Galatasaray da Torreira depremi! Veda gibi paylaşım kafaları karıştırdı 1

Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki yıldız futbolcu, kişisel asistanına (yardımcısına) sarılıp gözyaşı döktüğü anların videosunu takipçileriyle paylaştı.

Torreira, kafaları karıştıran ve ayrılık sinyalleri veren bu videoya, "Seni özleyeceğim büyük dostum. Bu dünya senin gibi insanlara daha çok ihtiyaç duyuyor" notunu düştü.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ, AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Yıldız futbolcunun sabah saatlerinde yaptığı bu ağlamaklı paylaşım, Galatasaraylı taraftarlar arasında sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar bu vedanın yalnızca asistanıyla yollarının ayrılması anlamına geldiğini ve insani bir duygusallık olduğunu savunurken; büyük bir kesim ise Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılarak başka bir takıma transfer olacağı şeklinde yorumladı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Can Uzun'dan kötü haber geldi!Galatasaray'a Can Uzun'dan kötü haber geldi!
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! Planlar sil baştan, iki yıldız kulübeye...Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! Planlar sil baştan, iki yıldız kulübeye...
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.