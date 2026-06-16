Galatasaray'da Torreira depremi! Veda gibi paylaşım kafaları karıştırdı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da, takımın vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira bilmecesi yaşanıyor. Avrupa kulüpleriyle adı sık sık anılan ve takımdaki geleceği henüz tam olarak netlik kazanmayan Uruguaylı orta saha oyuncusu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından taraftarları endişelendiren duygusal bir paylaşıma imza attı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA: "SENİ ÖZLEYECEĞİM"

Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki yıldız futbolcu, kişisel asistanına (yardımcısına) sarılıp gözyaşı döktüğü anların videosunu takipçileriyle paylaştı.

Torreira, kafaları karıştıran ve ayrılık sinyalleri veren bu videoya, "Seni özleyeceğim büyük dostum. Bu dünya senin gibi insanlara daha çok ihtiyaç duyuyor" notunu düştü.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ, AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Yıldız futbolcunun sabah saatlerinde yaptığı bu ağlamaklı paylaşım, Galatasaraylı taraftarlar arasında sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar bu vedanın yalnızca asistanıyla yollarının ayrılması anlamına geldiğini ve insani bir duygusallık olduğunu savunurken; büyük bir kesim ise Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılarak başka bir takıma transfer olacağı şeklinde yorumladı.