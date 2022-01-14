Galatasaray'da Torrent kuralları! Şimdi de Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in gidişi birçok şeyi değiştirdi. Yerine gelen Domenec Torrent tüm kozlarını oynuyor... Muslera ile ilgili ayrılık kararı alan tecrübeli çalıştırıcı takımın kaptanlarından Arda Turan'ın da biletini kesti.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas, "Arda Turan bu takımın kaptanı ve takımda kalmaya devam edecek" dese de Domenec Torrent'in fikri çok farklı.
Takvim'in haberine göre; Elmas, Terim'e takım içinde en yakın isim olan Arda'nın Florya'daki varlığından rahatsız. Terim'le yolların ayrılması fikrine şiddetle karşı çıkan tecrübeli yıldızın bu tutumunun takımı olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Elmas'ın Arda'nın sözleşmesini feshetmek için düğmeye basacağı öğrenildi.
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