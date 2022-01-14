Galatasaray'da Torrent kuralları! Şimdi de Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in gidişi birçok şeyi değiştirdi. Yerine gelen Domenec Torrent tüm kozlarını oynuyor... Muslera ile ilgili ayrılık kararı alan tecrübeli çalıştırıcı takımın kaptanlarından Arda Turan'ın da biletini kesti.

BURAK ELMAS, 'KAPTAN TAKIMDA KALACAK' DEMİŞTİ AMA...

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas, "Arda Turan bu takımın kaptanı ve takımda kalmaya devam edecek" dese de Domenec Torrent'in fikri çok farklı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Takvim'in haberine göre; Elmas, Terim'e takım içinde en yakın isim olan Arda'nın Florya'daki varlığından rahatsız. Terim'le yolların ayrılması fikrine şiddetle karşı çıkan tecrübeli yıldızın bu tutumunun takımı olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Elmas'ın Arda'nın sözleşmesini feshetmek için düğmeye basacağı öğrenildi.

