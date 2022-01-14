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Galatasaray'da Torrent kuralları! Şimdi de Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

14.01.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da göreve başlayan Domenec Torrent kimsenin gözünün yaşına bakmıyor... Muslera'nın sözleşmesinin fesih edilmesini isteyen İspanyol teknik adam şimdi de Arda Turan'ın biletini kesti. Kaptan Arda Turan'ın kilolarından rahatsız olduğunu ifade eden Torrent, Başkan Burak Elmas ile görüşüp Arda'yı takımda istemediğini ifade etti.

Galatasaray'da Torrent kuralları! Şimdi de Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Fatih Terim'in gidişi birçok şeyi değiştirdi. Yerine gelen Domenec Torrent tüm kozlarını oynuyor... Muslera ile ilgili ayrılık kararı alan tecrübeli çalıştırıcı takımın kaptanlarından Arda Turan'ın da biletini kesti.

BURAK ELMAS, 'KAPTAN TAKIMDA KALACAK' DEMİŞTİ AMA...

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Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas, "Arda Turan bu takımın kaptanı ve takımda kalmaya devam edecek" dese de Domenec Torrent'in fikri çok farklı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

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Takvim'in haberine göre; Elmas, Terim'e takım içinde en yakın isim olan Arda'nın Florya'daki varlığından rahatsız. Terim'le yolların ayrılması fikrine şiddetle karşı çıkan tecrübeli yıldızın bu tutumunun takımı olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Elmas'ın Arda'nın sözleşmesini feshetmek için düğmeye basacağı öğrenildi.

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Domenec Torrent'ten Muslera kararı...Domenec Torrent'ten Muslera kararı...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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