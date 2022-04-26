Galatasaray'da Torrent tarihe geçebilir! İşte şaşırtan istatistik...

Ligde son haftalarda aldığı galibiyetle üst sıralara tırmanmaya başlayan Galatasaray'da Domenec Torrent tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi iki başkan adayının da tercihi olmayan Torrent, sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Tarihin en kötü performansını yaşayan sarı-kırmızılılar tarihe geçebilir...

GALATASARAY TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Geldiği günden beri taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından eleştiri oklarının hedefinde olan Torrent, ligin kalan 4 haftasında ilginç bir istatistik için savaşacak. Sarı-kırmızılı ekip eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihin en kötü Galatasaray'ı olarak tarihe geçecek.

2010-11 SEZONU AKILLARA GELDİ

Galatasaray'da bu kötü performansın ardından 2010-11 sezonu akıllara geldi. Cimbom o tarihte ligi 8. sırada bitirmişti. Şu anda 47 puanla 12. sırada yer alan Torrent, en azından 7 olmak için çabalayacak. Bu hafta Nef Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray, ardından zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak. Torrent'in ekibi evinde Adana Demirspor'u konuk ettikten sonra sezonu Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak.

Kalan 4 haftalık süreçte Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği ve Torrent'in tarihe geçip geçmeyeceği merak konusu.



