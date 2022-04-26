SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Torrent tarihe geçebilir! İşte şaşırtan istatistik...

Galatasaray'da Torrent tarihe geçebilir! İşte şaşırtan istatistik...

26.04.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası sonunda 12. sırada yer alan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent tarihe geçebilir... Sarı kırmızılılar eğer sezon sonunda ilk 8'in altında kalırsa flaş bir istatistiğe imza atmış olacak. Takımda geleceği tartışılan İspanyol çalıştırıcının ise korkusu büyük. Kalan 4 maçta en azından 7. olmak için çabalayacak Torrent'in sezon sonunda ise takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Torrent tarihe geçebilir! İşte şaşırtan istatistik...

Ligde son haftalarda aldığı galibiyetle üst sıralara tırmanmaya başlayan Galatasaray'da Domenec Torrent tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi iki başkan adayının da tercihi olmayan Torrent, sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Tarihin en kötü performansını yaşayan sarı-kırmızılılar tarihe geçebilir...

GALATASARAY TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSI

domenec_torrent_sadece_3f150_800

Geldiği günden beri taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından eleştiri oklarının hedefinde olan Torrent, ligin kalan 4 haftasında ilginç bir istatistik için savaşacak. Sarı-kırmızılı ekip eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihin en kötü Galatasaray'ı olarak tarihe geçecek.

2010-11 SEZONU AKILLARA GELDİ

fjd3sq_wyaacxbk

Galatasaray'da bu kötü performansın ardından 2010-11 sezonu akıllara geldi. Cimbom o tarihte ligi 8. sırada bitirmişti. Şu anda 47 puanla 12. sırada yer alan Torrent, en azından 7 olmak için çabalayacak. Bu hafta Nef Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray, ardından zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak. Torrent'in ekibi evinde Adana Demirspor'u konuk ettikten sonra sezonu Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak.

Kalan 4 haftalık süreçte Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği ve Torrent'in tarihe geçip geçmeyeceği merak konusu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan seçim süreciyle ilgili açıklamaGalatasaray'dan seçim süreciyle ilgili açıklama
Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"
Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske zorunluluğu kalktı!

Maske zorunluluğu kalktı!

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Yıllar sonra gelen şike itirafı! ''Maçı Beşiktaş'a bilerek verdik''

Yıllar sonra gelen şike itirafı! ''Maçı Beşiktaş'a bilerek verdik''

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sonunu getiren fotoğraf! Olay sözler...

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sonunu getiren fotoğraf! Olay sözler...

Ali Koç gözünü kararttı! 100 milyon euro'luk yıldız Belotti ile görüşüldü...

Ali Koç gözünü kararttı! 100 milyon euro'luk yıldız Belotti ile görüşüldü...

Kerem Aktürkoğlu daha transfer olmadan para basmaya başladı! Rekor kıracak...

Kerem Aktürkoğlu daha transfer olmadan para basmaya başladı! Rekor kıracak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.