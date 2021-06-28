Galatasaray'da transfer yasağı krizi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, kadrosunu güçlendirmek için transferde düğmeye basan sarı-kırmızılı kulüp Oğulcan Çağlayan transferi sebebiyle kriz yaşıyor. Tahkim Kurulu transfer yasağı ile ilgili kararını verdi.

RİZE'DEN TRANSFER YASAĞI TALEBİ

Çaykur Rize de, Galatasaray’a transfer yasağı ve Oğulcan’ın lisansının vize edilmemesini talep etti ve bu istek TFF tarafından kabul gördü. Galatasaray transfer yasağına karşı çıktı, TFF Yönetim Kurulu ise bu itirazı reddetti. Cim-Bom bu karar için de Tahkim’in kapısını çaldı.

OĞULCAN AÇIKLANMADI

Galatasaray, sadece transfer yasağı açısından Tahkim Kurulu’na başvurduğu için yasak kaldırıldı. Ancak Oğulcan Çağlayan için sürecin başlayıp başlamadığı açıklanmadı.

YASAK KALDIRILDI

Kurul, transfer yasağının tatbik edilebilmesi için kesinleşmiş bir kararın bulunmadığına karar verdi, transfer yasağının kaldırılmasına hükmetti, paranın ödenmeme talebini ise kabul etmedi.

PSV MAÇI TEHLİKESİ

Sarı-kırmızılı futbolcunun, aksi bir karar alınmadığı sürece lisansı vize edilmeyecek. Bu süreç uzun sürerse, sarı-kırmızılı oyuncunun 20-21 Temmuz’daki PSV karşılaşması yetişemeyebileceği vurgulandı.

EMSAL KARAR

Tahkim Kurulu’nun kararına göre Galatasaray, mahkemenin vereceği tedbir kararını bekleyecek. Bu durum, borçlu diğer kulüpler açısından da emsal kabul edilecek. Parasal dosyalar Bölge Adliye Mahkemesi’ne gidecek, futbolcular alacaklarını tahsil edebilmek için belki de yıllarca beklemek zorunda kalacak. Bu durum, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun da işlevsiz kalmasına yol açacak.



