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Galatasaray'da transfer zirvesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.12.2020 10:10 | Son Güncelleme

Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışında yeniden söz sahibi olurken, Ocak ayı için düşünülen yeni yapılanmadan vazgeçilmiş değil. Transfer çalışmalarındaki son durumu görüşmek üzere bugün Terim ve Albayrak bir araya gelecek.

Galatasaray'da transfer zirvesi

Galatasaray'da sıra geldi transfer zirvesine... Yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Sarı-Kırmızılılar'da, Ocak ayı transfer planlamasında herhangi bir değişiklik olmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu liste doğrultusunda kolları sıvayan Galatasaray Yönetimi, operasyonu en kısa sürede bitirmenin hesapları içinde.

Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu doğrultuda bir transfer zirvesi gerçekleşecek. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile takımın teknik patronu Fatih Terim bir araya gelerek transfer çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirecek.

Aslan'da devre arası için öncelikli olarak bir forvet, bir kanat oyuncusu ve bir de orta saha takviyesi düşünülüyor. Kadrodaki oyuncuların satış durumuna göre, bu listenin genişleyebileceği belirtiliyor.

Bu arada scout ekibinin de dünya çapındaki genç ve potansiyelli oyuncu havuzu araştırması sürüyor. Terim'in, ekiple sık sık bir araya gelerek, kendisine sunulan isimleri takip ettiği öğrenildi.

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