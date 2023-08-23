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Galatasaray'da Verratti için girişimler başladı! Fransız basını son dakika olarak duyurdu

23.08.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSG'de forma giyen İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ile ilgilendiği öne sürüldü. Menajeriyle temas kuran Erden Timur, yıldız oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

Marco Verratti

Marco Verratti

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
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L'Equipe'te yer alan haber göre, Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Al Ahli, 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmeleri durdurdu. Bunu fırsat bilen Galatasaray, yıldız oyuncunun menajeriyle iletişime geçti.

TAKIMDAN AYRILIYOR

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PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun Galatasaray ile görüştüğü Fransız basınında yer aldı. Sarı-kırmızılı takıma transferinin sürpriz olmayacağı aktarılınca taraftarlar büyük heyecan içine girdi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

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Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Verratti için Galatasaray kiralama teklifi yapacak.

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