Galatasaray'da Verratti için girişimler başladı! Fransız basını son dakika olarak duyurdu

L'Equipe'te yer alan haber göre, Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Al Ahli, 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmeleri durdurdu. Bunu fırsat bilen Galatasaray, yıldız oyuncunun menajeriyle iletişime geçti.

TAKIMDAN AYRILIYOR

PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun Galatasaray ile görüştüğü Fransız basınında yer aldı. Sarı-kırmızılı takıma transferinin sürpriz olmayacağı aktarılınca taraftarlar büyük heyecan içine girdi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Verratti için Galatasaray kiralama teklifi yapacak.

