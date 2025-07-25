Galatasaray'da Victor Osimhen bayramı başlıyor! Yıldız golcü için tüm evraklar gönderildi... İmzalar an meselesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Victor Osimhen için tüm işlemleri halletti. Napoli ve yıldız oyuncu ile her konuda anlaşan sarı kırmızılılar bürokratik işlemlerin tamamını da bitirdi ve resmi belgeleri İtalyan kulübüne yolladı. İtalyan kulübü Napoli'nin de kısa süre içerisinde belgeleri imzalayıp, Osimhen'in Galatasaray'a resmen gelmesi için son noktayı koyması bekleniyor.

ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Yıldız golcü için İtalyan kulübüne 40 milyon euro peşin + 35 milyon euro 1 yıl içerisinde verilmek üzere 2 taksit şeklinde planlandı. Öte yandan Osimhen için 5 milyon euro bonus maddesi bulunurken, yıldız golcü için ayrıca sonraki satışın karından pay da verildiği iddia edildi.

KAMPA KATILAMIYOR

Victor Osimhen'in, Galatasaray'ın hazırlık kampı için Avusturya'ya gitmesi şimdilik planlanmıyor. Son belgelerin tamamlanmasının ardından oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.