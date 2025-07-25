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Galatasaray'da Victor Osimhen bayramı başlıyor! Yıldız golcü için tüm evraklar gönderildi... İmzalar an meselesi

Galatasaray’da transferi yılan hikayesine dönen Victor Osimhen bitme noktasına geldi. An itibariyle bütün bürokratik işlemler tamamlandı. Islak imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen bayramı başlıyor! Yıldız golcü için tüm evraklar gönderildi... İmzalar an meselesi
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Victor Osimhen için tüm işlemleri halletti. Napoli ve yıldız oyuncu ile her konuda anlaşan sarı kırmızılılar bürokratik işlemlerin tamamını da bitirdi ve resmi belgeleri İtalyan kulübüne yolladı. İtalyan kulübü Napoli'nin de kısa süre içerisinde belgeleri imzalayıp, Osimhen'in Galatasaray'a resmen gelmesi için son noktayı koyması bekleniyor.

ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Galatasaray da Victor Osimhen bayramı başlıyor! Yıldız golcü için tüm evraklar gönderildi... İmzalar an meselesi 1

Yıldız golcü için İtalyan kulübüne 40 milyon euro peşin + 35 milyon euro 1 yıl içerisinde verilmek üzere 2 taksit şeklinde planlandı. Öte yandan Osimhen için 5 milyon euro bonus maddesi bulunurken, yıldız golcü için ayrıca sonraki satışın karından pay da verildiği iddia edildi.

KAMPA KATILAMIYOR

Galatasaray da Victor Osimhen bayramı başlıyor! Yıldız golcü için tüm evraklar gönderildi... İmzalar an meselesi 2

Victor Osimhen'in, Galatasaray'ın hazırlık kampı için Avusturya'ya gitmesi şimdilik planlanmıyor. Son belgelerin tamamlanmasının ardından oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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