Galatasaray'da Victor Osimhen Bodo/Glimt karşısında attığı golle takımını öne geçirdi! Rekor kırarak tarihe geçti...

Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasında Galatasaray Rams Park’da Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Temsilcimiz maçta henüz dakikalar 3’ü gösterirken Victor Osimhen’le 1-0öne geçerken, bu gol aynı zamanda bir rekor anlamına da geliyor.

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlarken, maçın daha 3.dakikasında Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen’nin şık golüyle öne geçti. Osimhen bu golüyle birlikte bir rekoru da kırmış oldu.

REKOR GELDİ!

Galatasaray’da, 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında fileleri sarsan eski Türk Milli futbolcu Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt'e karşı gol atarak Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı (7) ve Galatasaray tarihine geçti.

ÇOK ERKEN GELDİ GOL!

Galatasaray’da orta sahada kazanılan topla birlikte savunma arkasına atılan top Victor Osimhen’e iletildi. Nijeryalı yıldız kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin soluna doğru güzel bir plase vurdu ve sarı-kırmızılıları maçta 1-0 öne geçirdi.

