Trabzonspor'dan beklenen Mohamed Salah açıklaması geldi!

Trabzonspor'da son günlerin en büyük gündem maddesi olan Mohamed Salah transferiyle ilgili kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni bir açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün bir numaralı ismi, Mısırlı yıldızla anlaşıldığı yönündeki haberlere bir kez daha açıklık getirdi.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR DEMEDİM"

Cumartesi günü yaptığı açıklamayı hatırlatan ve iddiaları reddeden Ertuğrul Doğan, transferin gidişatına dair soruya da yanıt verdi. Sürecin devam edip etmediği yönündeki soru üzerine net konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok."

MASADAKİ TEKLİF VE SEZON KARNESİ

Başkan seviyesinde yapılan bu açıklamaya rağmen bordo-mavililerin oyuncuya teklif yaptığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin, Mısırlı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve yıllık 17 milyon Euro maaş + bonuslar içeren resmi bir teklif sunduğu iddia edildi.

Liverpool formasıyla geride kalan sezonda 41 maça çıkan tecrübeli süperstar, takımı adına 12 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.