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  4. Galatasaray'da Victor Osimhen için müjdeli haber geldi! Dursun Özbek, bonservisinin alınabileceğinin sinyalini verdi

Galatasaray'da Victor Osimhen için müjdeli haber geldi! Dursun Özbek, bonservisinin alınabileceğinin sinyalini verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.12.2024 07:37
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in bonservisi konusunda açıklamalarda bulunarak taraftarı heyecanlandırdı. Sezon sonunda bonservisinin alınabileceği ihtimali hakkında konuşan Dursun Özbek, Osimhen'in istemesi durumunda bunun gerçekleşebileceğini ifade etti.

Galatasaray'da Victor Osimhen için müjdeli haber geldi! Dursun Özbek, bonservisinin alınabileceğinin sinyalini verdi
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in bonservisi konusunda açıklamalarda bulundu.

"VICTOR OSİMHEN, 100 YILLIK GALATASARAY GİBİ"

"Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz! Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor."

"GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTERSE, DEVAM EDER"

"Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse, devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun."

"KİMSEYLE RAKAM KONUŞMADIM"

"Kimseyle Victor Osimhen'in bonservisi için rakam konuşmadım. Rakamla ilgili cevap vermek durumunda değilim. Çin Büyükelçisi, benden randevu istedi. İstanbul Konsolosu ile geldi ve müsteşarını da yanında getirdi. Galatasaray'a ile Çin'deki vatandaşların nasıl birbirine enerji vereceği yönünde oldu. Galatasaray'ın büyük bir marka olduğunu kabul ediyorlar. Galatasaray ile yapacakları işbirliğinin kendilerine fayda sağlayacağını kendileri söylüyorlar. Çin'e beni davet ettiler. Bu hafa yeniden yemek yiyeceğiz. Galatasaray'ın ne kadar tanınır olduğunu rakamlarla ve örneklerle anlattık. Zaten onlar bu hesapları yapmışlar, hazır geldiler. Bize helvayı yapmak kalıyor. Bir tanesi otomotiv firması."

Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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