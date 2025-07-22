Galatasaray'da Victor Osimhen'in ıslak imza tarihi belli oldu! Yıldız oyuncu için artık geri sayım başladı...

Galatasaray’da Victor Osimhen belirsizliği sona eriyor. Yıldız golcü ve kulübü Napoli ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, Bankalar Birliği’nden de çıkılmasıyla birlikte eli rahatladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği sermaye arttırımı ile de nakit pozisyonunda rahatlık sağlayan Galatasaray, bankalardan teminat alarak Napoli’ye iletti. Cimbom, İtalyan kulübü ile resmi imzaları atarak yıldız ismi İstanbul’a getirecek.

ANLAŞMA HAZIR!

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı. 75 milyon euroluk bonservis bedelinin 40 milyon euro peşin ödenecek. Kalan 35 milyon euro ise 2 taksit halinde gelecek yıl ödenecek. Öte yandan bir sonraki satışın karından %10’luk bedel Napoli’ye verilecek. Bununla birlikte toplamda 5 milyon euroyu bulan gol maddesi ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı bonusu yer alıyor. Ayrıca Galatasaray 2 yıl boyunca oyuncuyu İtalyan kulüplerine satamayacak.

İMZALAR ATILIYOR

Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre Victor Osimhen transferi için Galatasaray ve Napoli arasındaki ıslak imzalar 25 Temmuz Cuma günü atılacak.

İSTANBUL’A GELİYOR

Yıldız golcü oyuncunun Cuma günü ıslak imzaların atılmasının ardından 1 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor.