Galatasaray'da Victor Osimhen paniği! Derbi öncesi alarm

Ayrıca hafif sakatlık da yaşayan Osimhen’in derbi öncesi moralsizliği sarı-kırmızılıları endişelendirdi.
Galatasaray’da Beşiktaş maçı öncesi Osimhen alarmı verilirken yıldız futbolcunun bugün İstanbul’a geleceği belirtildi. Teknik heyet ve idarecilerin Osimhen’le yakından ilgilenerek, moralsizliği üzerinden atmasına çalışacakları bildirildi. Yıldız oyuncu, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşmada 1 gol kaydetmişti.
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