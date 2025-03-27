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Galatasaray'da Victor Osimhen paniği! Derbi öncesi alarm

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.03.2025 07:22
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Galatasaray’da Victor Osimhen endişesi baş gösterdi. Dünya Kupası Elemeleri’nde Zimbabwe karşılaşmasında gol atmasına rağmen oyundan çıktıktan sonra yenilen gole çok üzülen Nijeryalı futbolcunun sinirli tavrı dikkat çekmişti.

Galatasaray'da Victor Osimhen paniği! Derbi öncesi alarm
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ayrıca hafif sakatlık da yaşayan Osimhen’in derbi öncesi moralsizliği sarı-kırmızılıları endişelendirdi.

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Galatasaray’da Beşiktaş maçı öncesi Osimhen alarmı verilirken yıldız futbolcunun bugün İstanbul’a geleceği belirtildi. Teknik heyet ve idarecilerin Osimhen’le yakından ilgilenerek, moralsizliği üzerinden atmasına çalışacakları bildirildi. Yıldız oyuncu, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşmada 1 gol kaydetmişti.

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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...
G.Saray'dan Beşiktaş'a destek açıklaması!G.Saray'dan Beşiktaş'a destek açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Derbi galatasaray
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