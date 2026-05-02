Galatasaray'da Victor Osimhen şampiyonluk maçında tarihe geçti!

Galatasaray’ın şampiyonluk için geri sayıma geçtiği Samsunspor mücadelesinde, dünya yıldızı Victor Osimhen attığı gollerin yanına eklediği asistlerle kariyerine yeni bir altın sayfa daha ekledi.

OSIMHEN REKORLARA DOYMUYOR: ŞAMPİYONLUK MAÇINDA TARİHİ ASİST!

Samsunspor karşısında şampiyonluk düğümünü çözen Galatasaray'da Victor Osimhen, Yunus Akgün'e yaptığı servisle kariyer rekorunu tazeledi. Golcü kimliğinin yanına "oyun kurucu" özelliğini de ekleyen yıldız isim, bu sezon 8. asistine ulaştı.

YUNUS AKGÜN ATTI, OSIMHEN REKORU KIRDI

Samsun’da oynanan tarihi randevuda gözler gol yollarındaki etkinliğiyle Osimhen’in üzerindeydi. Ancak yıldız futbolcu, sadece bitiriciliğiyle değil, takım oyununa verdiği katkıyla da geceye damga vurdu. Mücadelenin kritik anlarında topu Yunus Akgün ile buluşturan ve şık bir asiste imza atan Osimhen, bu pasıyla birlikte bu sezonki toplam asist sayısını 8'e yükseltti.

KARİYERİNİN EN "CÖMERT" SEZONU

Daha önce Avrupa’nın dev kulüplerinde gol krallıkları yaşayan Osimhen, asist kategorisinde kendi çıtasını hiç bu kadar yukarı çekmemişti. Samsunspor maçındaki bu dokunuşuyla profesyonel futbol kariyerindeki en yüksek asist sayısına ulaşan Nijeryalı forvet, tam anlamıyla "komple bir oyuncu" olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA "ÇİFT YÖNLÜ" KATKI

Galatasaray formasıyla bu sezon hem golleri hem de arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla takımını sırtlayan Osimhen, şampiyonluk maçında gelen bu rekorla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Taraftarlar sosyal medyada, "Sadece gol atmıyor, attırıyor; Osimhen durdurulamıyor!" yorumlarında bulundu.