Galatasaray'a Samsunspor karşısında şok! Torreira devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir sakatlık, sarı kırmızılı ekipte planları değiştirdi.

KENARDA TEDAVİ GÖRDÜ

Karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlık yaşayan Lucas Torreira, oyun alanı kenarında sağlık ekibinin müdahalesini aldı. Uruguaylı futbolcu, tedavisinin ardından kısa süreliğine oyuna devam edemedi.

DEVRE ARASINDA DEĞİŞİKLİK GELDİ

İlk yarının tamamlanmasının ardından teknik ekip, Torreira ile ilgili kararını verdi. Tecrübeli oyuncu ikinci yarıya çıkamazken, yerine İlkay Gündoğan oyuna dahil edildi. Bu değişiklikle birlikte Galatasaray orta sahasında yeni bir düzenlemeye gidildi.