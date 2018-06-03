Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası

Fakat UEFA'dan gelmesi muhtemel kadro kısıtlaması kapsamında Sneijder'in Galatasaray'a dönmek için Nice'te aldığı rakamın da altına düşmesi gerekiyor. Galatasaray'a dönmek isteyen Wesley Sneijder feda demek zorunda. Zira futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'dan fazla sözleşme verilemeyeceği iletildi. Yönetim ve taraftarlar şimdi Sneijder'in yanıtını bekliyor. (FOTOMAÇ)



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