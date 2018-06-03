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Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Formasını giydiği Al Gharafa takımına bedelsiz imza atan Hollanda'nın sözleşmesinde istediği anda geldiği gibi bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceği yazıyor.

Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası

Fakat UEFA'dan gelmesi muhtemel kadro kısıtlaması kapsamında Sneijder'in Galatasaray'a dönmek için Nice'te aldığı rakamın da altına düşmesi gerekiyor. Galatasaray'a dönmek isteyen Wesley Sneijder feda demek zorunda. Zira futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'dan fazla sözleşme verilemeyeceği iletildi. Yönetim ve taraftarlar şimdi Sneijder'in yanıtını bekliyor. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray sneijder Al Gharafa

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