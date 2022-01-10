SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da yaylım ateşi! Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a salvolar

Galatasaray'da yaylım ateşi! Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a salvolar

10.01.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayında Galatasaray yönetiminden istifa eden Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Epözdemir, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" paylaşımında bulunarak başkan Burak Elmas'ı hedef aldı.

Galatasaray'da yaylım ateşi! Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a salvolar

Galatasaray'da Fatih Terim depremi yaşanırken bir yandan da kulüpten istifa eden isimler gündem olmaya devam ediyor. Aralık ayında Galatasaray'daki görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, Terim'in istifası sonrası Burak Elmas'ı hedef aldı.

"KÜÇÜK ADAMLARLA YAPILMAZ"

5665

Rezan Epözdemir kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz..." ifadelerini kullandı. NHemen ardından bir tweet daha atan Epözdemir, "İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir..." paylaşımını yaptı. Hatırlanacağı üzere Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in avukatlığını da yapıyordu.

ytjtyj

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Fatih Terim hemen iş buldu bile! Acun Ilıcalı'dan herkese küçük dilini yutturacak hamleFatih Terim hemen iş buldu bile! Acun Ilıcalı'dan herkese küçük dilini yutturacak hamle
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da akılalmaz olay! Okul servisinde fuhuş yaptılar

Yalova'da akılalmaz olay! Okul servisinde fuhuş yaptılar

Uzman çavuş intihara kalkıştı! Yakınlarının sözleri şoke etti: O sıkmazsa ben sıkacağım kafasına

Uzman çavuş intihara kalkıştı! Yakınlarının sözleri şoke etti: O sıkmazsa ben sıkacağım kafasına

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Terim'in ayrılığı sonrası ilk aday belli oldu! Herkes Okan Buruk derken...

Terim'in ayrılığı sonrası ilk aday belli oldu! Herkes Okan Buruk derken...

Okan Buruk Mynet'e konuştu! Teklif var mı?

Okan Buruk Mynet'e konuştu! Teklif var mı?

İzlerken ağlayanlar bile var! Paylaşım rekorları kırıyor

İzlerken ağlayanlar bile var! Paylaşım rekorları kırıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.