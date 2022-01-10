Galatasaray'da yaylım ateşi! Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a salvolar

Galatasaray'da Fatih Terim depremi yaşanırken bir yandan da kulüpten istifa eden isimler gündem olmaya devam ediyor. Aralık ayında Galatasaray'daki görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, Terim'in istifası sonrası Burak Elmas'ı hedef aldı.

"KÜÇÜK ADAMLARLA YAPILMAZ"

Rezan Epözdemir kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz..." ifadelerini kullandı. NHemen ardından bir tweet daha atan Epözdemir, "İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir..." paylaşımını yaptı. Hatırlanacağı üzere Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in avukatlığını da yapıyordu.



